Раскольников из Приангарья получил 8 лет колонии за жестокое убийство пожилой женщины

Слюдянский районный суд в Иркутской области приговорил к 8 годам лишения свободы подростка, жестоко убившего пожилую женщину, заставшую его в своей квартире при совершении им хищения ее имущества. Кроме того, злоумышленник заплатит компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

Потерпевшая проснулась в ночное время и застала подростка в кухне своей квартиры, когда тот искал там ценные вещи.

«Подросток нанес ей ножом многочисленные ранений, от которых смерть потерпевшей наступила на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Суд признал несовершеннолетнего виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.