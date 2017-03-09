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06:11 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Спасатели ищут красноярку, упавшую с Октябрьского моста

Пока поиски не принесли результатов.

В Красноярске ведутся поиски девушки, спрыгнувшей с Октябрьского моста. Об инциденте рассказали в КГКУ «Спасатель».

Сообщение о происшествии поступило диспетчеру службы вечером 8 марта. Очевидцы рассказали, что с Октябрьского моста в районе правого берега упала девушка. Прибывшие спасатели обследовали акваторию Енисея вплоть до моста «777», однако никого не нашли.

Ближайший выезд на место происшествия намечен на 9 марта. Других подробностей пока нет.

Напомним, утром 8 марта жильцы дома на ул. Свободной нашли в подъезде повешенного парня. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Личность погибшего устанавливают.

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