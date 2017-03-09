Более 28 тонн мороженой рыбы не смогли преодолеть пост Хабаровской таможни

Хабаровск, 9 марта, AmurMedia.

По результатам оперативно-розыскной деятельности Хабаровской и Биробиджанской таможен, а также по материалам Хабаровской транспортной прокуратуры Хабаровской таможней возбуждено два уголовных дела в отношении генерального директора одной биробиджанской фирмы по фактам незаконного перемещения через таможенную границу более 28 тонн пресноводной мороженой рыбы, рыночная стоимость которой превысила 3,5 млн рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ведомства.

— В середине января в Биробиджанскую таможню фирма подала две декларации на товары: рыба мороженая не потрошенная «карась», «верхогляд», «ленок», «сиг», «сазан», «касатка-плеть», «щука», «конь» и «судак». После чего две фуры с рыбой отправились в пункт пропуска «Покровка» Бикинского таможенного поста Хабаровской таможни, где и был запланирован экспорт, — сообщила пресс-секретарь Хабаровской таможни Виктория Алёшина.

Однако, проведенный хабаровскими таможенниками, досмотр показал, что практически по всем позициям реальный вес продукции превышает заявленный в общей сложности более чем на 28 тонн. Кроме того, при досмотре обнаружены и такие представители рыбы, сведений о которых в декларациях вовсе не оказалось. Так, нелегально в Китай собирались отправиться «монгольский краснопер», «таймень», «кета», «черный амурский лещ» и «жерех».