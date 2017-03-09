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09:19 (мск), источник: СуперОмск

В Омске водитель «Лэнд Крузера» оторвал номер у другой иномарки прямо на дороге

Очевидцы выложили видео в социальных сетях, назвав происшествие «не совсем понятным инцидентом». Запись сделана 8 марта.

«Водитель Toyota Land Cruiser догнал Toyota Corolla, вышел из машины и оторвал номерной знак седана. Легковушка поехала дальше, а мужчина на внедорожнике погнался за ней», — сообщает пост на странице REGIK55.

Очевидец также сообщил, что в районе к/т «Маяковский» преследователь остановился возле сотрудников ГИБДД и обратился к ним. Предположительно Corolla совершила столкновение с его автомобилем, а водитель «Крузера» решил добыть опознавательный знак нарушителя, в виде его номера.

Комментаторы пошутили, что «номер красивый понравился, решил своей женщине подарить» и отметили, что снятие номера является преступлением.

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