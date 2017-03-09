В Красноярске на парковке торгового центра застрелили человека

Жертвой убийства стал 38-летний уроженец Грузии. В момент преступления он сидел в автомобиле. Злоумышленник выстрелил в него несколько раз, причинив тяжелые ранения. Мужчину госпитализировали, но спасти не смогли.

Правоохранительные органы устанавливают личность подозреваемого и другие обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).