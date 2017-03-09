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06:25 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске внедорожник сбил школьницу на «зебре»

Подросток получил незначительные травмы и ушибы.

В Красноярске на перекрестке ул. Батурина и ул. Молокова иномарка сбила девочку, которая перебегала дорогу по регулируемому переходу. В результате происшествия школьница получила травмы и ушибы. Инцидент произошел в среду, 8 марта. Запись с камер видеонаблюдения была опубликована в социальных сетях.

На кадрах видно, как девочка в зеленой куртке переходит оживленную проезжую часть. В этот момент ее боком сбил внедорожник, который не успел затормозить перед пешеходом. В результате девочка упала на асфальт. Однако, по словам очевидцев, пострадавшая получила незначительные травмы.

В ГИБДД отметили, что на месте работали сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время выясняется, на какой сигнал светофора переходил дорогу пострадавшая девочка-пешеход, а также точный возраст ребенка.

В ведомстве также сообщили о другом инциденте, который произошел в районе перекрёстка ул. Марковского и Вейнбаума. По предварительным данным, 23-летняя девушка переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В этот момент 24-летняя автоледи на Honda совершала поворот. Не предоставив преимущества пешеходу, она сбила девушку. От удара пострадавшая получила травмы. В настоящее время инспекторы ДПС выясняют все обстоятельства аварии.

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