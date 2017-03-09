Похититель женщин из Приморья десять лет скрывался от правосудия

В 2005 году в полицию Артема поступило заявление местного жителя о том, что его родственников похитили неизвестные, которые требуют выкуп.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска были задержаны трое жителей Артема.

Следователи установили, что подозреваемые похитили двух женщин с целью получения выкупа. Все преступление они продумали заранее: установили маршрут, по которому передвигались потерпевшие, распределили между собой роли.

Обвиняемые специально столкнулись с автомашиной потерпевших. Затем они избили женщин, надели на них наручники и поместили их в багажник автомобиля. Потерпевших вывезли в безлюдное место, где, угрожая расправой, требовали от них деньги и украшения. При этом женщинам давали телефон, по которому те вели переговоры с родственниками.

«Родственники потерпевших обратились с заявлением в органы внутренних дел. По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска были задержаны трое жителей Артема. Оперативники освободили женщин, которых преступники прятали на территории местного кладбища», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

В ходе следствия была доказана причастность фигурантов уголовного дела к преступлению.

«Двое преступников были осуждены. Лидер группы, организатор похищения приговорен к пожизненному лишению свободы. Еще один их 36-летний сообщник уехал из Приморского края. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Мужчину объявили в федеральный розыск», — говорится в сообщении.

Более десяти лет житель Артема скрывался от следствия и суда. В минувшем году он был задержан полицейскими в Московской области и этапирован в Приморье.

«Артемовский городской суд признал 47-летнего мужчину виновным в разбое и приговорил его к девяти годам и семи месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.