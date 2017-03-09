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07:13 (мск), источник: Zakon.kz

Два землетрясения за сутки произошло на территории Центральной Азии

Первое землетрясение зафиксировано в Южном Казахстане недалеко от Тараза. Второе — на границе Китая и Кыргызстана.

Источник: Zakon.kz

Последнее землетрясение в 326 км на юг от Алматы на границе Китая и Кыргызстана произошло 9 марта в 8 час 00 мин. Магнитуда составила MPV 4.1. Координаты эпицентра 40.30° с.ш. 76.36° в.д. Глубина 5 км. Сведений об ощутимости не было, передает Zakon.kz.

До этого — в 04 час 33 мин 36 сек сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» было зарегистрировано землетрясение также магнитудой 4,0. Эпицентр землетрясения находился в 407 км на северо-запад от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9.3. Координаты эпицентра 43.39° с.ш. 71.90° в.д. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости также нет.

По уточненной информации Казахстанского Национального Центра данных землетрясение, которое зафиксировали в 4 часа 33 минуты произошло в 67 км к северу от Тараза.

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