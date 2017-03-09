Мать и двое детей погибли на пожаре в Иркутской области

Пожар произошел в селе Захал Эхирит-Булагатского района Иркутской области сегодня утром, 9 марта. В результате ЧП погибли 37-летняя мать и двое ее детей — 18-летняя дочь и 8-летний сын. По предварительным данным, возгорание произошло по причине короткого замыкания. В настоящий момент все обстоятельства данного пожара выясняют дознаватели и эксперты пожарно-испытательной лаборатории. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Тела троих человек были найдены на месте пожара, произошедшего сегодня утром в селе Захал. На момент прибытия добровольной пожарной команды населенного пункта, а чуть позже — пожарных подразделений Федеральной противопожарной службы на улицу Свердлова, дом, в котором находились люди, был полностью охвачен огнем.

«Новый бревенчатый дом, в котором ночевали мать и трое детей загорелся под утро. 11-летний мальчик, проснувшийся от запаха гари, разбудил младшего брата и кинулся в соседний дом, находившийся на этом же участке. Там спали парализованный отец и две сестры. Вместе с 16-летней девочкой он вернулся к горящему дому. Она, разбив окно, проникла в помещение, но в условиях сильного задымления не смогла отыскать родных и вернулась на улицу. В этот момент произошло обрушение кровли. 37-летней матери и двум ее детям — 18-летней дочери и 8-летнему сыну не удалось спастись», — сказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Виктор Пашков.