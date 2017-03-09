За жестокое обращение с невестой и собакой осудили новосибирца
В Новосибирске суд вынес приговор Артему Данилову, который приревновал свою бывшую подругу и решил превратить жизнь бывшей возлюбленной в ад. Парень жестоко расправился с собакой
В Новосибирске суд вынес приговор Артему Данилову, который приревновал свою бывшую подругу и решил превратить жизнь бывшей возлюбленной в ад. Парень жестоко расправился с собакой
Настоящим кошмаром обернулась для жительницы Новосибирска ссора с молодым человеком Артемом Даниловым. Приревновавший подругу молодой человек обещал превратить ее жизнь в ад и уничтожить все, что ей дорого. Первой его жертвой стал автомобиль Toyota Mark II, принадлежавший девушке. Парень разбил капот авто, облил его бензином и грозился поджечь. После этого он похитил ключи от ее дома, проник в жилище и жестоко убил любимую лайку по кличке Супру.
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«Не хотелось бы выносить это на всеобщее обозрение, но такое свинство это заслуживает. Сегодня ночью с Артемом мы были на пляжной вечеринке, на ней поругались, повод был не значительный — последствия поверили всех в шок. Сначала он испортил мне тачку в хлам: разбил электротабло в салоне, стал прыгать на капоте, замял багажник, а потом и вовсе залез на нее и начал обливать мою машину бензином, угрожая сжечь ее».
С машины Артем начал не случайно. По словам Анастасии, он пообещал уничтожить «все, что ей дорого». То, что девушка увлекается
«Я вернулась домой и не обнаружила на цепи собаку. Когда подошла к дому, увидела, что дверь открыта, — сообщила Анастасия корреспонденту VN.ru. — Я поднялась на второй этаж, когда зашла в спальню, почувствовала сильный запах крови. Моя любимая собака Супра лежала в кладовке, вся в крови, обмотанная цепью, с большими ранами на голове. Она тяжело дышала и даже не могла встать».
Через два часа Супра скончалась в ветеринарной клинике. По словам врачей, это было зверское избиение. У животного отбиты внутренности, снят скальп и череп разбит на мелкие кусочки.
Из дома пропал молоток, и Анастасия предположила, что именно молотком и была забита собака. Кроме этого, она нигде не могла найти свою кошку, но чуть позже животное вернулось к хозяйке.
Как утверждает Анастасия, Артем Данилов и до этого вел себя иногда достаточно агрессивно. Были случаи, когда молодой человек поднимал руку на свою возлюбленную. Однажды она даже снимала побои в медицинском учреждении, но такой масштаб его ревность приняла впервые. Спустя
«12 июня 2016 года на дачу к девушке в поселке Чик в Коченевском районе выезжали полицейские. Приняли заявление об убийстве собаки и попытке поджога автомобиля, — сообщил сотрудник
Суд Новосибирского района вынес приговор Артему Данилову. Его признали виновным по четырем статьям УК РФ. «По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Данилову назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев условного лишения свободы», — сообщили VN.ru в районном суде.