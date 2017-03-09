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09:10 (мск), источник: VN.RU

За жестокое обращение с невестой и собакой осудили новосибирца

В Новосибирске суд вынес приговор Артему Данилову, который приревновал свою бывшую подругу и решил превратить жизнь бывшей возлюбленной в ад. Парень жестоко расправился с собакой экс-невесты и получил 2 года и 2 месяца условного лишения свободы.

Настоящим кошмаром обернулась для жительницы Новосибирска ссора с молодым человеком Артемом Даниловым. Приревновавший подругу молодой человек обещал превратить ее жизнь в ад и уничтожить все, что ей дорого. Первой его жертвой стал автомобиль Toyota Mark II, принадлежавший девушке. Парень разбил капот авто, облил его бензином и грозился поджечь. После этого он похитил ключи от ее дома, проник в жилище и жестоко убил любимую лайку по кличке Супру.

Пляжная вечеринка с друзьями на озере Старица обернулась громким скандалом. Молодая пара поссорилась из-за незначительного повода для ревности, который, по мнению Артема, позволила себе его девушка. Оказалось, что 21-летняя Анастасия слишком эмоционально поздоровалась с другом своей подруги. Сказала ему: «Привет, вот твоя принцесса!» — и указала на подругу. Молодой человек резко отреагировал, заявив, что его она так тепло никогда не приветствовала. О том, что случилось дальше, Анастасия Скобликова написала на своей странице «ВКонтакте».

«Не хотелось бы выносить это на всеобщее обозрение, но такое свинство это заслуживает. Сегодня ночью с Артемом мы были на пляжной вечеринке, на ней поругались, повод был не значительный — последствия поверили всех в шок. Сначала он испортил мне тачку в хлам: разбил электротабло в салоне, стал прыгать на капоте, замял багажник, а потом и вовсе залез на нее и начал обливать мою машину бензином, угрожая сжечь ее».

С машины Артем начал не случайно. По словам Анастасии, он пообещал уничтожить «все, что ей дорого». То, что девушка увлекается стрит-рейсингом, и машина имела для нее значение, он прекрасно знал, так как сам был организатором этих гонок. Свидетелями случившегося была огромная толпа народа. В итоге парня едва смогли оттащить от машины охранники, однако этим конфликт не ограничился. Выяснилось, что из машины пропали ключи от дачи, в которой проживала Анастасия. Испуганная девушка боялась возвращаться домой и вернулась только под утро в сопровождении нескольких друзей. То, что она там увидела, повергло ее в шок.

«Я вернулась домой и не обнаружила на цепи собаку. Когда подошла к дому, увидела, что дверь открыта, — сообщила Анастасия корреспонденту VN.ru. — Я поднялась на второй этаж, когда зашла в спальню, почувствовала сильный запах крови. Моя любимая собака Супра лежала в кладовке, вся в крови, обмотанная цепью, с большими ранами на голове. Она тяжело дышала и даже не могла встать».

Через два часа Супра скончалась в ветеринарной клинике. По словам врачей, это было зверское избиение. У животного отбиты внутренности, снят скальп и череп разбит на мелкие кусочки.

Из дома пропал молоток, и Анастасия предположила, что именно молотком и была забита собака. Кроме этого, она нигде не могла найти свою кошку, но чуть позже животное вернулось к хозяйке.

Как утверждает Анастасия, Артем Данилов и до этого вел себя иногда достаточно агрессивно. Были случаи, когда молодой человек поднимал руку на свою возлюбленную. Однажды она даже снимала побои в медицинском учреждении, но такой масштаб его ревность приняла впервые. Спустя какое-то время Артем начал слать Насте SMS-сообщения с угрозами.

«12 июня 2016 года на дачу к девушке в поселке Чик в Коченевском районе выезжали полицейские. Приняли заявление об убийстве собаки и попытке поджога автомобиля, — сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД по НСО Антон Сурнин. — Ночью 12 июня полиция повторно выезжала на место в связи с тем, что молодой человек слал угрозы по телефону. Также друзья девушки дали показания, что бензином облили и их».

Суд Новосибирского района вынес приговор Артему Данилову. Его признали виновным по четырем статьям УК РФ. «По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Данилову назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев условного лишения свободы», — сообщили VN.ru в районном суде.

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