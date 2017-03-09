В Новосибирске маршрутку зажали два троллейбуса

«Утром около «Сан Сити» произошла авария. В результате ДТП получился «бутерброд» из двух троллейбусов и маршрутки между ними,» —сообщили очевидцы в группе «Инцидент’Из-за этого образовалась длинная пробка, многие жители были вынуждены сменить средство передвижения.

«Нам пришлось выскакивать из автобуса еще на Совсибири и бежать до метро пешком, потому что все стояли. И трамваи плохо ходили,» — пишет одна из подписчиц группы.