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08:46 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске маршрутку зажали два троллейбуса

Пока о пострадавших не сообщали.

Источник: Аргументы и факты

Три единицы общественного транспорта столкнулись на площади Карла Маркса.

«Утром около «Сан Сити» произошла авария. В результате ДТП получился «бутерброд» из двух троллейбусов и маршрутки между ними,» —сообщили очевидцы в группе «Инцидент’Из-за этого образовалась длинная пробка, многие жители были вынуждены сменить средство передвижения.

«Нам пришлось выскакивать из автобуса еще на Совсибири и бежать до метро пешком, потому что все стояли. И трамваи плохо ходили — пишет одна из подписчиц группы.

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