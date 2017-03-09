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07:15 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморские фермеры торгуют опасными продуктами — специалисты

Покупки у местных фермеров могут серьезно подорвать здоровье жителей Приморья, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Выездные проверки, с которыми инспекторы Россельхознадзора проехали по личным подсобным хозяйствам приморских фермеров, показали: «домашнее» мясо может быть небезопасным, поскольку животноводы выращивают домашнюю птицу и скот в антисанитарных условиях, утверждает ведомство.

«Приморские фермеры и владельцы любого домашнего скота хорошо знакомы с правилами выращивания животных в своем хозяйстве. Каждая живая единица должна наблюдаться у ветеринарного врача, своевременно проходить вакцинацию, а место обитания животного должно быть обустроено в соответствии с санитарно-ветеринарными правилами. Продукция, произведенная частниками (молоко, яйца, мясо) также должна проходить контроль качества и безопасности ветеринарной службы, — говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Тем не менее, последние проверки ведомства показали, что зачастую фермеры пренебрегают правилами содержания животных. Причем на подобных нарушениях попадаются как производители мясной и молочной продукции на продажу, так и те, кто держит домашний скот для себя.

«Как правило, в хозяйствах отсутствуют дезинфекционные барьеры, отходы жизнедеятельности животных складируются в лучшем случае на улице, вплотную к загонам, а сами загоны чистятся несвоевременно. Территория выпаса скота фермерами не огораживается, а дворы захламлены оказываются захламлены мусором и металлоломом. Кроме того, корма для животных складируются прямо земле», — говорится в сообщении.

Некоторые владельцы с пониманием относятся к полученным предписаниям об устранении нарушений, выполняя их в установленный срок, а некоторые, как, например, глава фермерского хозяйства села Утесное Уссурийского района, игнорируют их, ссылаясь на отсутствие финансовых возможностей.

Управление Россельхознадзора предупреждает любителей фермерской продукции: не стесняйтесь спрашивать ветеринарные сопроводительные документы у продавцов. Их отсутствие — это прямая угроза вашему здоровью.

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