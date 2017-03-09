На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на десять километров

«В четверг днем по местному времени на вулкане Безымянный был зафиксирован пепловый выброс высотой до 10 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился в
В краевом главке МЧС уточнили, что на пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют.
По информации Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, вулкану установлен повышенный «оранжевый» код авиационной опасности. Он может представлять опасность как для местной авиации, так и для международных авиалиний.
Вулкан Безымянный расположен примерно в 500 километрах от
Последнее взрывное извержение здесь было зафиксировано 1 сентября 2012 года. Нынешнее извержение началось в ноябре 2016 года.