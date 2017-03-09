На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на десять километров

«В четверг днем по местному времени на вулкане Безымянный был зафиксирован пепловый выброс высотой до 10 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении от вулкана», — сказал представитель группы.

В краевом главке МЧС уточнили, что на пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют.