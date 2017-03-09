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07:24 (мск), источник: РИА Новости

На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на десять километров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мар — РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 10 тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Источник: РИА Новости

«В четверг днем по местному времени на вулкане Безымянный был зафиксирован пепловый выброс высотой до 10 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении от вулкана», — сказал представитель группы.

В краевом главке МЧС уточнили, что на пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют.

Выпадения пепла в жилых районах не зафиксировано
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По информации Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, вулкану установлен повышенный «оранжевый» код авиационной опасности. Он может представлять опасность как для местной авиации, так и для международных авиалиний.

Вулкан Безымянный расположен примерно в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского на восточном побережье Камчатки, его высота составляет 2,9 тысячи метров.

Последнее взрывное извержение здесь было зафиксировано 1 сентября 2012 года. Нынешнее извержение началось в ноябре 2016 года.

Комментарии
1
Иван Петров
В пепле могут быть драгметаллы
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