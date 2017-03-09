СКР занялся ДТП с участием полицейского в Асбесте
Он сбил двух человек.
Он сбил двух человек.
Поздним вечером 7 марта 2017 года в Асбесте на улице Плеханова Chevrolet Cruze сбил двух мужчин. За рулем иномарки находился инспектор отдельного взвода ДПС ГИБДД. По факту аварии организована служебная проверка. Также инцидентом заинтересовались следователи.
Как рассказали «Уралинформбюро» в
Полицейский находился на службе и ехал на личном автомобиле. В его крови алкоголь не обнаружен.
Следователи провели осмотр места происшествия. Сейчас разыскиваются очевидцы. Назначен ряд экспертиз, в том числе автотехническая. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, добавили в региональном СУ СКР.