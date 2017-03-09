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09:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

СКР занялся ДТП с участием полицейского в Асбесте

Он сбил двух человек.

Поздним вечером 7 марта 2017 года в Асбесте на улице Плеханова Chevrolet Cruze сбил двух мужчин. За рулем иномарки находился инспектор отдельного взвода ДПС ГИБДД. По факту аварии организована служебная проверка. Также инцидентом заинтересовались следователи.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе свердловского ГУ МВД, пострадали местные жители 52 и 53 лет. Они были пьяны и переходили дорогу в неположенном месте — примерно в 40 метрах от пешеходного перехода. Мужчины серьезно пострадали, их госпитализировали в городскую больницу.

Полицейский находился на службе и ехал на личном автомобиле. В его крови алкоголь не обнаружен.

Следователи провели осмотр места происшествия. Сейчас разыскиваются очевидцы. Назначен ряд экспертиз, в том числе автотехническая. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, добавили в региональном СУ СКР.

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