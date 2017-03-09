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07:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Волонтер: «Сугроб-убийца» в Ванино по-прежнему находится на своем месте

Жители поселка опасаются повторения трагедии, произошедшей в конце февраля — на территории, которую никто не убирает, погиб школьник.

Сугроб, в котором погиб восьмилетний мальчик, до сих пор не убрали. Жители поселка Ванино прислали в редакцию «Губернии» видеозапись, на которой видно, как несколько мальчишек и девчонок катаются с той самой снежной горки, где произошла трагедия. Доступ к опасной зоне для детей по-прежнему свободный.

Напомним, что трагедия произошла в поселке Ванино 26 февраля — поисковая группа обнаружила в сугробе тело мальчика Макара, который ранее был объявлен пропавшим. Как позже установили криминалисты, ребенок, катаясь со снежной горки, провалился в толщу снега и замерз. По факту гибели школьника было заведено уголовное дело и начата проверка.

Несмотря на произошедшее, ни местные власти, ни руководство порта, которому принадлежит эта территория, не устранили опасный снежный завал.

«Буквально вчера поступила информация, что наконец-то портовики повесили замок на эти ворота, а на прошлой неделе сразу после трагедии пригнали грейдер и пытались почистить. Но почистили только небольшую часть этого места, а сама эта снежная гора как была, так и осталась, — рассказывает волонтер из Ванино Ольга Андриенко. — Угроза обрушения там так и остается. На эту территорию, несмотря на замок, можно попасть еще через несколько мест, да и забор низкий. Но проблема еще в том, что в центре поселка есть другие снежные кучи, которые весьма опасны. Зачастую они расположены в непосредственной близости от дорог: дети скатываются практически на проезжую часть, под колеса автомобилей. И после трагедии дети как играли [в сугробах], так и играют».

По словам собеседницы, в течение нескольких дней после обнаружения тела замерзшего ребенка местные жители почти не выпускали своих детей на улицу, но сейчас чувство страха, похоже, уже притупилось, и дети вернулись к привычным забавам.

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