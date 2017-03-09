Волонтер: «Сугроб-убийца» в Ванино по-прежнему находится на своем месте
Жители поселка опасаются повторения трагедии, произошедшей в конце февраля — на территории, которую никто не убирает, погиб школьник.
Жители поселка опасаются повторения трагедии, произошедшей в конце февраля — на территории, которую никто не убирает, погиб школьник.
Сугроб, в котором погиб восьмилетний мальчик, до сих пор не убрали. Жители поселка Ванино прислали в редакцию «Губернии» видеозапись, на которой видно, как несколько мальчишек и девчонок катаются с той самой снежной горки, где произошла трагедия. Доступ к опасной зоне для детей
Напомним, что трагедия произошла в поселке Ванино 26 февраля — поисковая группа обнаружила в сугробе тело мальчика Макара, который ранее был объявлен пропавшим. Как позже установили криминалисты, ребенок, катаясь со снежной горки, провалился в толщу снега и замерз. По факту гибели школьника было заведено уголовное дело и начата проверка.
Несмотря на произошедшее, ни местные власти, ни руководство порта, которому принадлежит эта территория, не устранили опасный снежный завал.
«Буквально вчера поступила информация, что
По словам собеседницы, в течение нескольких дней после обнаружения тела замерзшего ребенка местные жители почти не выпускали своих детей на улицу, но сейчас чувство страха, похоже, уже притупилось, и дети вернулись к привычным забавам.