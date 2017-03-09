В Приморье задержан сообщивший о бомбе в здании мужчина
Полиция Владивостока решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о взрыве, сообщает
Полиция Владивостока решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о взрыве, сообщает
9 марта некто сообщил о заминировании здания по адресу Светланская, 22, в котором находится администрация региона.
Необходимые в таких случаях мероприятия полиция провела, при чем обошлось без эвакуации людей, а также вычислила звонившего. Им оказался человек без определенного места жительства. Он уже задержан и признался, что сообщил о минировании из хулиганских побуждений.