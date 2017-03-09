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07:40 (мск), источник: "Российская газета"

В Приморье задержан сообщивший о бомбе в здании мужчина

Полиция Владивостока решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о взрыве, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

9 марта некто сообщил о заминировании здания по адресу Светланская, 22, в котором находится администрация региона.

Необходимые в таких случаях мероприятия полиция провела, при чем обошлось без эвакуации людей, а также вычислила звонившего. Им оказался человек без определенного места жительства. Он уже задержан и признался, что сообщил о минировании из хулиганских побуждений.

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