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08:18 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе по вине «бесправного» водителя пострадали два человека

УФА, 9 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе по вине «бесправного» водителя пострадали два человека. Накануне днем на улице Демьяна Бедного 27-летний местный житель, лишенный водительских прав, за рулем автомобиля «Форд Фиеста» при заезде в микрорайон «Яркий» врезался во встречную «Шкода Октавия» под управлением 30-летнего уфимца. В результате аварии водитель «Форда» и 29-летняя пассажирка «Шкоды» с травмами обратились за медпомощью.

По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, сотрудники ГИБДД за сутки разыскали один угнанный автомобиль, пресекли более трех тысяч нарушений ПДД и задержали 106 нетрезвых водителей.

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