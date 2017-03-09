УФА, 9 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе по вине «бесправного» водителя пострадали два человека. Накануне днем на улице Демьяна Бедного 27-летний местный житель, лишенный водительских прав, за рулем автомобиля «Форд Фиеста» при заезде в микрорайон «Яркий» врезался во встречную «Шкода Октавия» под управлением 30-летнего уфимца. В результате аварии водитель «Форда» и 29-летняя пассажирка «Шкоды» с травмами обратились за медпомощью.