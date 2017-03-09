В Сальске автомобиль сбил подростка и скрылся с места ДТП
Это случилось 8 марта в 21:10 на улице Фрунзе, в районе дома № 37.
Это случилось 8 марта в 21:10 на улице Фрунзе, в районе дома № 37.
Автомобиль наехал на 16-летнего подростка на пешеходном переходе, а после — скрылся с места происшествия. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.
Сейчас правоохранительные органы разыскивают скрывшегося с ДТП водителя, проводится проверка, отметили в в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.