В Сальске автомобиль сбил подростка и скрылся с места ДТП

Автомобиль наехал на 16-летнего подростка на пешеходном переходе, а после — скрылся с места происшествия. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Сейчас правоохранительные органы разыскивают скрывшегося с ДТП водителя, проводится проверка, отметили в в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.