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09:45 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Сальске автомобиль сбил подростка и скрылся с места ДТП

Это случилось 8 марта в 21:10 на улице Фрунзе, в районе дома № 37.

Автомобиль наехал на 16-летнего подростка на пешеходном переходе, а после — скрылся с места происшествия. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Сейчас правоохранительные органы разыскивают скрывшегося с ДТП водителя, проводится проверка, отметили в в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

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