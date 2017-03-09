В Новополоцке горело общежитие

Инцидент произошел ночью 9 марта в городе Новополоцк (Витебская область). В общем коридоре на пятом этаже пятиэтажного здания общежития произошло возгорание дивана.

В результате пожара пострадала девочка 2015 года рождения, которая госпитализирована с отравлением продуктами горения.

Причина пожара устанавливается.