В Новополоцке горело общежитие
9 марта, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. В Новополоцке горело общежитие. Такая информация размещена на сайте Витебского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.
9 марта, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. В Новополоцке горело общежитие. Такая информация размещена на сайте Витебского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел ночью 9 марта в городе Новополоцк (Витебская область). В общем коридоре на пятом этаже пятиэтажного здания общежития произошло возгорание дивана.
В результате пожара пострадала девочка 2015 года рождения, которая госпитализирована с отравлением продуктами горения.
Причина пожара устанавливается.