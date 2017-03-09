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08:12 (мск), источник: БЕЛТА

В Новополоцке горело общежитие

9 марта, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. В Новополоцке горело общежитие. Такая информация размещена на сайте Витебского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел ночью 9 марта в городе Новополоцк (Витебская область). В общем коридоре на пятом этаже пятиэтажного здания общежития произошло возгорание дивана.

В результате пожара пострадала девочка 2015 года рождения, которая госпитализирована с отравлением продуктами горения.

Причина пожара устанавливается.

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