В Чебаркуле ищут цыгана, лишившего знакомую почки

Инцидент произошел в праздничный день, 8-ого марта, в деревне Щапино. Пара выпивала и между ними произошла ссора. Мужчина пинал женщину по спине. В семь утра он вызвал скорую, а после отъезда медиков скрылся.

«В лечебном учреждении пострадавшую прооперировали, у нее была удалена почка», — сообщила корреспонденту «Урал-пресс-информ» специалист направления по связям со СМИ МО МВД «Чебаркульский» Елена Щеткова.

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

«По подозрению в совершении преступления разыскивается Михайловский Виталий Александрович 21.01.1971 года рождения (цыган), уроженец поселка Белово Алтайского края, ранее привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, в том числе за кражи и незаконный оборот наркотических средств», — уточнили в ведомстве.

Если вы обладаете сведениями о местонахождении подозреваемого, сообщите по телефонам: уголовный розыск 8 (35168) 9−70−77, 9−70−78, 9−70−79, 8−902−612−36−56, дежурная часть: 02, 9−70−00, 2−25−22.