Директор пермской УК «Стром» вернул похищенные 3,7 миллиона

Получив от населения денежные средства для оплаты услуг ресурсоснабжающих организаций, гендиректор УК «Стром» израсходовал деньги на иные цели, пояснили в пермской краевой прокуратуре. В результате «Пермской сетевой компании» и МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство «Моторостроитель» был причинен ущерб в размере 3,7 млн рублей. Суд первой инстанции приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, однако Пермский краевой суд смягчил наказание до 90 тыс. рублей в связи со смягчающим обстоятельством — добровольным погашением ущерба.