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09:28 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Директор пермской УК «Стром» вернул похищенные 3,7 миллиона

ПЕРМЬ, 9 марта, РИА ФедералПресс. Дзержинский суд Перми вынес приговор гендиректору пермской управляющей компании «Стром». Руководитель УК был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Получив от населения денежные средства для оплаты услуг ресурсоснабжающих организаций, гендиректор УК «Стром» израсходовал деньги на иные цели, пояснили в пермской краевой прокуратуре. В результате «Пермской сетевой компании» и МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство «Моторостроитель» был причинен ущерб в размере 3,7 млн рублей. Суд первой инстанции приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, однако Пермский краевой суд смягчил наказание до 90 тыс. рублей в связи со смягчающим обстоятельством — добровольным погашением ущерба.

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