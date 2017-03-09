У пенсионера в Коркино дотла выгорел автомобиль «ВАЗ»
Возгорание произошло
Возгорание произошло
Автомобиль «ВАЗ» выгорел дотла в Коркино, сообщают в одной из групп социальных сетей.
Ночью 7 марта на пересечении улиц Сакко и Ванцетти и улицы Садовая прохожие увидели, как горит отечественная машина.
По словам владельца, пожилого мужчины, люди стали бросать снег, чтобы потушить пожар. В скором времени приехали сотрудники МЧС, однако к тому времени салон выгорел полностью.
Очевидцы сняли видео возгорания и выложили в интернет. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание магнитолы.