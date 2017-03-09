В Ростовской области четыре человека пострадали при столкновении автомобилей

Авария произошла в 20:39 на трассе Самбек — Матвеев Курган.

По предварительным данным, 29-летний водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в Hyundai Accent, сообщает 161.ru.

В ДТП пострадали оба водителя и их 25-летний и 23-летний пассажиры, всех доставили в больницу. Проводится проверка.