В Екатеринбурге пропали 20 млн рублей, выделенные на капремонт цирка

Из 20 млн рублей, направленных на капремонт Министерством культуры Свердловской области в рамках реализации госпрограммы «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года», ФКП «Росгосцирк» согласился вернуть лишь 10 млн рублей.

Прокуратура Ленинский районный суд Екатеринбурга направила иск об обязании возвратить выделенную субсидию в полном объеме к ФКП «Росгосцирк».

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры, исковое заявление находится в суде на рассмотрении.

«Как показала прокурорская проверка, контракт на выполнение работ по капитальному ремонту зданий не заключался, дирекцией ФКП “Росгосцирк” средства в рамках софинансирования на проведение капитального ремонта зданий в проверяемом периоде не выделялись», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Министру культуры Свердловской области внесено представление об устранении нарушений бюджетного законодательства. Действия министерства в прокуратуре посчитали неэффективным расходованием бюджетных средств. В течение 2015 — 2016 ведомство не предъявляло «Росгосцирку» требований о возврате неиспользуемых средств несмотря на то, что отчет о расходовании субсидии должен был быть предоставлен через 15 месяцев.

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что «Седьмое королевство» использует под размещение аттракционов часть земельного участка, принадлежащего ФКП «Росгосцирк» без соответствующего разрешения. А часть земель «Росгосцирк» неправомерно отдал под размещение парковки.