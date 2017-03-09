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09:03 (мск), источник: Uralpress.ru

В Новосинеглазово дети спалили дом деда, пока взрослые отмечали праздник

В поселке Новосинеглазово (Челябинская область) дети спалили дом деда, пока взрослые отмечали 8-ое марта. Ориентировочный ущерб от пожара составил 300 тысяч рублей, пострадавших нет.

Источник: Uralpress.ru

Сообщение о пожаре в садовом товариществе «Факел» в 2 километрах от поселка Новосинеглазово поступило в 17 часов 55 минут.

«Как пояснил председатель садового товарищества, пока взрослые в доме через две улицы отмечали праздник, их дети решили не скучать и отправились поиграть в прятки в дом своего дедушки. Бдительный председатель сада пытался урезонить подростков и отправить их к родителям, но все же от беды уберечь не сумел. И как только разрезвившиеся дети учинили пожар, они сами и их родители тут же ретировались — прибывших пожарных встречал только обескураженный председатель СНТ», — сообщает Противопожарная служба Челябинской области.

Пожар удалось ликвидировать только через час. Ведется следствие.

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