В Приморье разыскивают без вести пропавшую уроженку Алтайского края
Девушка может путешествовать по России.
Девушка может путешествовать по России.
Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области просят жителей Приморья оказать помощь в розыске несовершеннолетней Воропаевой Екатерины Олеговны,
Девушка пропала еще летом прошлого года. 3 августа Екатерина ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.
Сообщается, что в последний раз девушку видели 9 августа 2016 года в Новосибирске у кафе «Улыбка». По предварительным данным, Екатерина может передвигаться по регионам России с
Приметы: на вид 17−18 лет, среднего телосложения, рост 160 см, волосы темные длиной до плеч, глаза голубые.
Была одета: рубашка
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