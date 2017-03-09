В Приморье разыскивают без вести пропавшую уроженку Алтайского края

Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области просят жителей Приморья оказать помощь в розыске несовершеннолетней Воропаевой Екатерины Олеговны, 15.05.1999 года рождения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Девушка пропала еще летом прошлого года. 3 августа Екатерина ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.

Сообщается, что в последний раз девушку видели 9 августа 2016 года в Новосибирске у кафе «Улыбка». По предварительным данным, Екатерина может передвигаться по регионам России с водителями-дальнобойщиками.

Приметы: на вид 17−18 лет, среднего телосложения, рост 160 см, волосы темные длиной до плеч, глаза голубые.

Была одета: рубашка темно-синего цвета, брюки темно-синие, кроссовки светлые.