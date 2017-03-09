Фирма-однодневка в Челябинске пыталась вывести за рубеж 20 млн рублей
Директором фиктивной организации является челябинец, ведущий асоциальный образ жизни.
Директором фиктивной организации является челябинец, ведущий асоциальный образ жизни.
Челябинские таможенники пресекли деятельность группы лиц, планировавшей вывод за границу 20 млн рублей, — злоумышленники работали под прикрытием
«Директором фиктивной организации является челябинец, ведущий асоциальный образ жизни. За денежное вознаграждение он предоставил копию паспорта для регистрации
В отношении гражданина, на чье имя была оформлена фирма, возбуждено дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица). Ему грозит штраф до 300 тыс. рублей или исправительные работы сроком до двух лет.
В настоящее время проводятся оперативные мероприятия. Другие подробности Челябинская таможня пока не разглашает.