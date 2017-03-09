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09:03 (мск), источник: dostup1.ru

Фирма-однодневка в Челябинске пыталась вывести за рубеж 20 млн рублей

Директором фиктивной организации является челябинец, ведущий асоциальный образ жизни.

Челябинские таможенники пресекли деятельность группы лиц, планировавшей вывод за границу 20 млн рублей, — злоумышленники работали под прикрытием фирмы-однодневки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Директором фиктивной организации является челябинец, ведущий асоциальный образ жизни. За денежное вознаграждение он предоставил копию паспорта для регистрации фирмы-однодневки. Фактически мужчина не имел намерений руководить компанией и осуществлять коммерческую деятельность», — сообщила главный государственный таможенный инспектор Екатерина Логвинова.

В отношении гражданина, на чье имя была оформлена фирма, возбуждено дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица). Ему грозит штраф до 300 тыс. рублей или исправительные работы сроком до двух лет.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия. Другие подробности Челябинская таможня пока не разглашает.

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