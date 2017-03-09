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09:01 (мск), источник: РИА Новости

Вулкан Безымянный на Камчатке получил «красный» код авиационной опасности

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мар — РИА Новости. Вулкану Безымянный на Камчатке учёные установили самый высокий «красный» код авиационной опасности, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Источник: РИА Новости

«Красный» авиационный код означает, что вулкан представляет опасность как для местной авиации, так и для международных авиалиний.

В любое время здесь могут произойти выбросы пепла на высоту до 10−15 км

«В четверг днём на вулкане был зафиксирован мощный пепловый выброс, который стал началом эксплозивного извержения Безымянного. По данным KVERT, высота выброса составила порядка 7 км, а шлейф распространился на 112 км в северо-западном направлении от вулкана», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что, по данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, высота выброса пепла могла составлять до 10 км над уровнем моря. Выпадения пепла в жилых районах не зафиксировано.

Вулкан Безымянный — один из наиболее активных и опасных вулканов мира. Он расположен примерно в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского на восточном побережье Камчатки, его высота составляет 2,9 тысячи метров. Нынешнее эксплозивное извержение началось на вулкане после более чем четырёх лет молчания. Предыдущее взрывное извержение здесь было зафиксировано 1 сентября 2012 года.

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