Вулкан Безымянный на Камчатке получил «красный» код авиационной опасности

«Красный» авиационный код означает, что вулкан представляет опасность как для местной авиации, так и для международных авиалиний.

В любое время здесь могут произойти выбросы пепла на высоту до 10−15 км

В любое время здесь могут произойти выбросы пепла на высоту до 10−15 км

«В четверг днём на вулкане был зафиксирован мощный пепловый выброс, который стал началом эксплозивного извержения Безымянного. По данным KVERT, высота выброса составила порядка 7 км, а шлейф распространился на 112 км в северо-западном направлении от вулкана», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, высота выброса пепла могла составлять до 10 км над уровнем моря. Выпадения пепла в жилых районах не зафиксировано.