Вулкан Безымянный на Камчатке получил «красный» код авиационной опасности

«Красный» авиационный код означает, что вулкан представляет опасность как для местной авиации, так и для международных авиалиний.
«В четверг днём на вулкане был зафиксирован мощный пепловый выброс, который стал началом эксплозивного извержения Безымянного. По данным KVERT, высота выброса составила порядка 7 км, а шлейф распространился на 112 км в
Ранее сообщалось, что, по данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, высота выброса пепла могла составлять до 10 км над уровнем моря. Выпадения пепла в жилых районах не зафиксировано.
Вулкан Безымянный — один из наиболее активных и опасных вулканов мира. Он расположен примерно в 500 километрах от