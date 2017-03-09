На Среднем Урале инспектор ДПС спас пять человек из горящего дома

Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, сотрудник ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Тавдинский» Анатолий Смакотин вместе со своей семьей возвращался на автомобиле от родителей. Проезжая по улице Уральской, полицейский заметил возгорание дома № 23. Анатолий тут же остановил свой автомобиль, подбежал к частному дому и увидел, что половина строения сильно задымлена, а пламя уже пробивалось наружу через крышу и возле входа.

«Инспектор ДПС позвонил в дежурную часть отдела полиции, сообщив о произошедшем, и вызвал на место пожарных. Затем, не теряя времени, стал стучать в окно. Откликнулась женщина. Анатолий крикнул, чтобы она шла к нему на голос: через окно ему удалось эвакуировать пожилую гражданку. Из другой половины дома он вывел на улицу целую семью — родителей и двух детей. Только после того, как на место происшествия приехали пожарные и скорая помощь, полицейский отправился домой, передав погорельцев медикам», — рассказали в ГИБДД.

После этого случая руководством принято решение о поощрении Анатолия Смакотина за грамотные действия и проявленные высокие человеческие качества при спасении людей из пожара.