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09:38 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Фейковая цветочная фирма из Новосибирска обманула сотни покупателей перед 8 Марта

НОВОСИБИРСК, 9 марта, РИА ФедералПресс. Накануне Международного женского дня в цветочная фирма их Новосибирска обманула своих клиентов по всей стране. Набрав заказов через интернет, фирма просто исчезла.

Фейковая цветочная фирма «Флорамаркет» из Новосибирска, желая нажиться на желающих поздравить женщина с 8 марта, набрали заказов на несколько миллионов, а после просто исчезла. Все страницы представителей компании в социальных сетях оказались ненастоящими, а число пострадавших от действий мошенников достигло уже 300 человек, сообщают «Новосибирские новости».

Обманутыми оказали жители Новосибирска, Омска, Петропавловска-Камчатского, Иркутска, Магадана, Красноярска и других городов. Все они заказали цветы и внесли предоплату. Праздник был омрачен тем, что цветов они так и не увидели.

Пострадавшие написали заявление в полицию Октябрьского районе. По данной информации сейчас проводится проверка — правоохранители ищут мошенников. А тем временем обманутые покупатели объединились в группу «Пострадавшие от ООО Флорамаркет» и пытаются вернуть назад свои деньги.

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