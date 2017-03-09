Фейковая цветочная фирма из Новосибирска обманула сотни покупателей перед 8 Марта

Фейковая цветочная фирма «Флорамаркет» из Новосибирска, желая нажиться на желающих поздравить женщина с 8 марта, набрали заказов на несколько миллионов, а после просто исчезла. Все страницы представителей компании в социальных сетях оказались ненастоящими, а число пострадавших от действий мошенников достигло уже 300 человек, сообщают «Новосибирские новости».

Обманутыми оказали жители Новосибирска, Омска, Петропавловска-Камчатского, Иркутска, Магадана, Красноярска и других городов. Все они заказали цветы и внесли предоплату. Праздник был омрачен тем, что цветов они так и не увидели.

Пострадавшие написали заявление в полицию Октябрьского районе. По данной информации сейчас проводится проверка — правоохранители ищут мошенников. А тем временем обманутые покупатели объединились в группу «Пострадавшие от ООО Флорамаркет» и пытаются вернуть назад свои деньги.