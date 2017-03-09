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09:25 (мск), источник: Uralpress.ru

Грабители, сделав дыру в полу, обчистили банкомат

В Челябинске грабители, сделав дыру в полу, «обчистили» банкомат ОАО «Совкомбанка». Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Источник: Uralpress.ru

Преступление произошло в ночь на восьмое марта в здании на улице Горького. Как сообщили корреспонденту «Урал-пресс-информ» в УМВД Челябинска, злоумышленники проникли в помещение, проломив пол — они пробрались внутрь сквозь сделанную дыру. Взломщики украли около 164 тысяч рублей.

Злоумышленников разыскивает полиция.

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