Грабители, сделав дыру в полу, обчистили банкомат
В Челябинске грабители, сделав дыру в полу, «обчистили» банкомат ОАО «Совкомбанка». Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Челябинске грабители, сделав дыру в полу, «обчистили» банкомат ОАО «Совкомбанка». Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Преступление произошло в ночь на восьмое марта в здании на улице Горького. Как сообщили корреспонденту «Урал-пресс-информ» в УМВД Челябинска, злоумышленники проникли в помещение, проломив пол — они пробрались внутрь сквозь сделанную дыру. Взломщики украли около 164 тысяч рублей.
Злоумышленников разыскивает полиция.