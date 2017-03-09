Грабители, сделав дыру в полу, обчистили банкомат

Преступление произошло в ночь на восьмое марта в здании на улице Горького. Как сообщили корреспонденту «Урал-пресс-информ» в УМВД Челябинска, злоумышленники проникли в помещение, проломив пол — они пробрались внутрь сквозь сделанную дыру. Взломщики украли около 164 тысяч рублей.

Злоумышленников разыскивает полиция.