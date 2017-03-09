В Минске скорая врезалась в осветительную мачту

ДТП произошло сегодня около пяти утра на проспекте Пушкина. Медики возвращались из командировки. По предварительной версии, водитель, 1974 года рождения, уснул за рулем. Скорая в это время находилась во второй полосе движения. «Машина врезалась в бордюрный камень и выехала за пределы дороги. Зацепила сначала одно, потом второе дерево. Остановилась скорая после удара в осветительную мачту», — рассказала Алена Волчек.

Водитель и пассажир, который сидел впереди, не пострадали. Травмы различной степени тяжести получили находившиеся в салоне медики, 1963 и 1948 годов рождения. Они доставлены в Больницу скорой медицинской помощи.