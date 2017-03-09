В Красноярске готовятся к паводкам, людей просят сообщать о факторах риска

В Красноярске активно готовятся к паводкам. В частности, в Свердловском районе чистят ливнёвую канализацию, ремонтируют дождеприёмники, а в частном секторе дорожные службы очищают русла и берега рек Базаиха и Паниковка от мусора и зарослей.

Красноярцам, живущим в районах возможного подтопления, разъясняют меры безопасности во время паводка. Для своевременного информирования проверена работоспособность систем оповещения. Там же, в Свердловском районе, организованы два пункта временного размещения жителей вместимостью не менее 5 тысяч человек.

Горожан просят сообщать об обнаружении скоплений талой воды или других подобных факторах риска, в единую диспетчерскую службу «005», а жителей Свердловского района — ещё и в администрацию, по телефону 261−98−92.