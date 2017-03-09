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10:48 (мск), источник: РИА Новости

В Иркутской области потушили 18 прошлогодних очагов горения торфа

ИРКУТСК, 9 мар — РИА Новости. Очаги горения торфяника, возникшие вследствие прошлогодних пожаров в Качугском районе Иркутской области, потушены, сообщила пресс-служба министерства лесного комплекса региона.

Источник: РИА "Новости"

«В общей сложности ликвидировано 18 очагов горения торфа. Указанные возгорания стали следствием прошлогодних пожаров, которые остались под слоем земли и снега. Большинство очагов располагались на малой площади в несколько квадратных метров, но были и глубинные возгорания», — сообщила пресс-служба министерства лесного комплекса Иркутской области.

По данным ведомства, в настоящий момент в Качугском районе торфяных пожаров не выявлено. Лесники проводят мониторинг местности, чтобы убедиться в полной ликвидации возгораний.

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