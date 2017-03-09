В Иркутской области потушили 18 прошлогодних очагов горения торфа

«В общей сложности ликвидировано 18 очагов горения торфа. Указанные возгорания стали следствием прошлогодних пожаров, которые остались под слоем земли и снега. Большинство очагов располагались на малой площади в несколько квадратных метров, но были и глубинные возгорания», — сообщила пресс-служба министерства лесного комплекса Иркутской области.

По данным ведомства, в настоящий момент в Качугском районе торфяных пожаров не выявлено. Лесники проводят мониторинг местности, чтобы убедиться в полной ликвидации возгораний.