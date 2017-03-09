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10:45 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Студента вуза подозревают в сбыте наркотиков «голубой лед» в Ангарске

Правоохранители задержали злоумышленника.

Сотрудники Управления МВД России по Ангарскому городскому округу задержали студента одного из иркутских вузов по подозрению в сбыте 16 г синтетических наркотиков, так называемого голубого льда. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Накануне в полицию поступила информация от местного жителя, который сообщил о возможной причастности 20-летнего молодого человека к незаконному обороту наркотиков. В ходе проверки этих сведений полицейские провели ряд оперативно-разыскных мероприятий и задержали подозреваемого. У него в присутствии понятых было обнаружено и изъято почти 16 г синтетического наркотика.

«Проведенная криминалистическая экспертиза показала, что изъятое вещество относится к группе пирролидиновалерофеноновых. Задержанный пояснил оперативникам, что приготовил наркотик для его последующего сбыта с помощью так называемых закладок», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Теперь злоумышленнику грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

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