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10:02 (мск), источник: VLADNEWS

Ребенок 6 лет выпал из окна дома во Владивостоке

Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Источник: VLADNEWS

Несовершеннолетний ребенок выпал из окна, расположенного на третьем этаже, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе домов по улице Енисейская. Ребенок 2010 года рождения остался дома один: отец во время происшествия находился на работе, мать отлучилась по делам на улицу. В результате несовершеннолетний выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Как сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД по Владивостоку, мальчик был доставлен в ВБК№ 2 с сочетанными травмами. Мать о случившемся узнала уже позже.

Сейчас состояние ребенка удовлетворительное.

Также в пресс-службе УМВД по Владивостоку корреспонденту сообщили, что жалоб на данную семью не зафиксировано, на учете они не стоят. На мать пострадавшего составлен административный протокол по статье 5.35 часть 1 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

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