Ребенок 6 лет выпал из окна дома во Владивостоке
Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Несовершеннолетний ребенок выпал из окна, расположенного на третьем этаже, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент случился в районе домов по улице Енисейская. Ребенок 2010 года рождения остался дома один: отец во время происшествия находился на работе, мать отлучилась по делам на улицу. В результате несовершеннолетний выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Как сообщили корреспонденту агентства в
Сейчас состояние ребенка удовлетворительное.
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