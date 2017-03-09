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13:24 (мск), источник: 36on.ru

На улице Ломоносова произошло серьезное ДТП с пострадавшими

В Воронеже вечером 8 марта произошла серьезная авария с пострадавшими.

Фотографии с места ДТП на улице Ломоносова появились накануне в социальных сетях и вызвали активное обсуждение пользователей. Авторы некоторых комментариев высказали предположение, что водитель одной из машин был пьян. Автомобили столкнулись на перекрестке — «Шкода» поворачивала налево, когда в нее на большой скорости врезался ВАЗ-2115, ехавший прямо. После столкновения отечественный автомобиль врезался еще и в столб.

К ликвидации последствий аварии пришлось привлекать спасателей. В пресс-службе областного управления МЧС сообщают, что информация о ДТП поступила на пульт дежурного в 18 часов 8 минут. Согласно оперативным данным в аварии были пострадавшие.

По словам очевидцев, в ДТП травмы получили два человека: водитель ВАЗа — молодой человек, приблизительно 25 лет, и девушка, которая ехала с ним на пассажирском сиденье. В настоящее время эта информация уточняется.

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