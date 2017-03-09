Эксперты назвали Красноярск «зоной экологического бедствия»

Эксперты организации «Зеленый патруль» составили экологический рейтинг субъектов РФ по итогам прошедшей зимы. Специалисты отдельным пунктом включили в свой список Красноярск, назвав его «зоной экологического бедствия». Об этом сообщает телеканал RussiaToday.

По данным составителей рейтинга, красноярцы буквально «задыхаются» в выбросах. Причиной тому является активная работа промышленных объектов, заводов и автотранспорта.

«7 канал» уточняет, что Красноярский край занял 66-е место из 85 регионов России по уровню загрязнения. Для оценки эксперты брали ситуацию с выбросами в атмосферу, уборкой мусора и состоянием воды. Таким образом, регион вошел в список самых «грязных» по России.

Лучшая экологическая обстановка отмечена в Тамбовской области, республике Алтай и Алтайском крае. Также в десятку лидеров вошли Ульяновская, Белгородская и Тюменская области, Чукотский автономный округ и Чувашия. Последнюю строчку рейтинга заняла Челябинская область.

Проблема экологии в Красноярске является одной из самых обсуждаемых тем. Горожане неоднократно обращались к президенту с просьбой взять ситуацию под личный контроль. Не остались в стороне и общественники — так, в июне прошлого года на памятниках города появились респираторы, а в июле красноярец сделал на шее татуировку в виде противогаза.

Также в обиход жителей Красноярска прочно вошел термин «черное небо», означающий наступление неблагоприятных метеоусловий, благодаря чему вредные вещества остаются в атмосфере. Обычно режим НМУ объявляется при безветренной погоде, в сильные морозы и в засушливые летние дни. Некоторые активисты даже предложили сделать «черное небо» брендом Красноярска.

Примечательно, что последний на текущий момент режим «черного неба» был отменен 8 марта. В этом году режим НМУ объявляли несколько раз в январе и феврале.