Оголодавшие тигры напали на подворье под Хабаровском

В Бичевском сельском поселении Хабаровского края тигры напали на лошадь и утащили несколько собак. По словам главы поселения Ирины Самодуровой, тигры появляются в посёлке Кутузовка, население которого 110 человек. Следы хищников «видят прямо во дворах у домов». Она добавила, что от лап тигров погибли уже пять собак, последняя из которых была задавлена накануне.

«Хозяйка одного из домов, увидев, как тигр давит собаку, вышла на крыльцо, стала кричать и шуметь в попытке отпугнуть хищника. Тигр убежал, но собаку это не спасло», — рассказала Самодурова. В феврале тигр также напал на лошадь, привязанную в огороде, но ей удалось отбиться.

«Население поселков предупредили об опасности, родителям рекомендовали не отпускать детей одних на улицу», — сказала И. Самодурова, добавив, что школьный автобус теперь забирает детей прямо от домов, а не с остановки, и привозит также к домам.

Места появления тигров обследуются охотоведами, заявил начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства минприроды Хабаровского края Юрий Колпак. В поселки наведывается семья из трех тигров, добавил Колпак.