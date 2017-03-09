Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Порошенко объявил траур на Украине
В России введут новые нормы труда для женщин
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Необычные роды звездных мам: пять историй
Мамы глазами детей (видео)
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
США боятся, что РФ соединит Тихий и Атлантический океаны – СМИ
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
16Неслабый пол
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10:04 (мск), источник: ДЕЙТА

Оголодавшие тигры напали на подворье под Хабаровском

Несколько тигров напали на домашних животных в Хабаровском крае, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

В Бичевском сельском поселении Хабаровского края тигры напали на лошадь и утащили несколько собак. По словам главы поселения Ирины Самодуровой, тигры появляются в посёлке Кутузовка, население которого 110 человек. Следы хищников «видят прямо во дворах у домов». Она добавила, что от лап тигров погибли уже пять собак, последняя из которых была задавлена накануне.

«Хозяйка одного из домов, увидев, как тигр давит собаку, вышла на крыльцо, стала кричать и шуметь в попытке отпугнуть хищника. Тигр убежал, но собаку это не спасло», — рассказала Самодурова. В феврале тигр также напал на лошадь, привязанную в огороде, но ей удалось отбиться.

«Население поселков предупредили об опасности, родителям рекомендовали не отпускать детей одних на улицу», — сказала И. Самодурова, добавив, что школьный автобус теперь забирает детей прямо от домов, а не с остановки, и привозит также к домам.

Места появления тигров обследуются охотоведами, заявил начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства минприроды Хабаровского края Юрий Колпак. В поселки наведывается семья из трех тигров, добавил Колпак.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Оголодавшие тигры напали на подворье под Хабаровском
СМИ: Джон Хантсман согласился стать послом США в России
«Барселона» впервые в истории еврокубков отыгралась со счета 0:4
Пентагону запретили сотрудничать с «Рособоронэкспортом»
Досрочные выборы президента Южной Кореи могут состояться 9 мая
Пограничники США заявили о падении потока нелегалов при Трампе
На «дальневосточных гектарах» могут появиться 45 новых поселений
Президент Боливии одобрил увеличение площади посевов коки
Спорт
«Барселона» забила «ПСЖ» шесть мячей и вышла в четвертьфинал ЛЧ Отыграв четыре гола, великая каталонская команда совершила чудо, которое раньше не удавалось ни одному клубу в истории еврокубков
Авто
Летающие автомобили: Airbus смог удивить Французские авиаторы из Airbus — спецы по летающему транспорту, а разработчики из Italdesign знают толк в автомобильных проектах
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Знаковые женщины советского кино: 10 актрис, которым нет замены Сильные характеры, яркие образы, безупречная красота — вот за что миллионы зрителей любят героинь советских фильмов. Вспоминаем 10 легендарных актрис, воплотивших на экране знаковых киногероинь
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
На снос московских хрущевок уйдут три бюджета города
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
В России введут новые нормы труда для женщин Новые санитарные нормы также не разрешают беременным находиться за компьютером больше трех часов.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь