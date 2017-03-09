В Красноярске поймали водителя автобуса, лишенного прав за пьяную езду

Сотрудники красноярского полка ДПС задержали водителя маршрутного автобуса, лишенного прав за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В дежурную часть поступило сообщение, что в больницу обратился пенсионер, который получил травму при падении в автобусе № 51. Стражи порядка установили номер автобуса, а также выяснили, что управлял им мужчина 1973 года рождения, ранее лишенный прав за пьяную езду на своей машине.

Дорожные полицейские составили протокол на водителя за оставление места ДТП и за управление транспортом без прав. Суд вынес наказание водителю в виде 10 суток ареста. В отношении пассажирского предприятия проведут проверку.

В ГИБДД напомнили, что в Красноярске проходит операция «Маршрутка», в рамках которой усилены меры по выявлению нарушений ПДД водителями автобусов и троллейбусов. В марте инспекторы уже выявили 216 нарушений.