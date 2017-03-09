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10:36 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани таможенника поймали на взятке в 7 тыс. долларов

На Кубани завершили расследование дела в отношении сотрудника Краснодарской таможни, которого заподозрили в получении взятки.

Источник: ЮГА.ру

По версии следствия, 21 июня 2016 года замначальника таможенного поста порта Кавказ получил 7 тыс. долларов от начальника отдела таможенного оформления ООО «Черноморская буксирная компания». За взятку таможенник должен был не контролировать переход через границу топлива и горюче-смазочных материалов, а также не препятствовать бизнесу, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

Распорядиться деньгами таможенник не успел — его задержали оперативники. Уголовное дело передали прокурору для утверждения обвинения.

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