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10:36 (мск), источник: АиФ Самара

В Тольятти зав детсадом получала зарплату фиктивных работников

Прокуратура Комсомольского района Тольятти утвердила обвинительное заключение в отношении заведующей детским садом № 170 в совершении двух фактов мошенничества, совершенном с использованием своего служебного положения.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Комсомольского района Тольятти в МБУ ДОУ детский сад № 170 «Дружба», было установлено, что заведующая дошкольным учреждением 38-летней Людмила Мордасова осуществляла начисление и выплаты заработной платы лицам, в действительности не работающим в детсаду. В результате она похитила свыше 148 тысяч рублей, причинив тем самым мэрии Тольятти материальный ущерб.

По данному факту отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района, СУ У МВД России по Тольятти 28 июня 2016 года было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» УК РФ.

Уголовное дело рассмотрит суд Комсомольского района Тольятти.

Женщине грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

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