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13:01 (мск), источник: Калининград.Ru

На ул. Добролюбова в Калининграде сгорел аварийный дом: погибла женщина

В среду, 8 марта, на улице Добролюбова, 31 в Калининграде сгорел деревянный расселённый дом барачного типа.

Источник: Калининград.Ru

Информация о пожаре поступила в 22:09.

Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального УМВД, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. На место происшествия выезжали два расчёта в составе десяти человек.

При разборе сгоревшего дома сотрудники МЧС обнаружили тело женщины. Личность погибшей устанавливается. Полиция проводит проверку.

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