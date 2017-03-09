На ул. Добролюбова в Калининграде сгорел аварийный дом: погибла женщина
В среду, 8 марта, на улице Добролюбова, 31 в Калининграде сгорел деревянный расселённый дом барачного типа.
В среду, 8 марта, на улице Добролюбова, 31 в Калининграде сгорел деревянный расселённый дом барачного типа.
Информация о пожаре поступила в 22:09.
Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в
При разборе сгоревшего дома сотрудники МЧС обнаружили тело женщины. Личность погибшей устанавливается. Полиция проводит проверку.