Очевидцы: в реке Хопер в Воронежской области утонул рыбак

Рыбак утонул в реке Хопер в селе Пески Поворинского района утром понедельника, 9 марта. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» со ссылкой на очевидцев сообщили в «системе-112».

Свидетели вызвали водолазов. Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию о ЧП.

Синоптики спрогнозировали теплую и сухую погоду в Воронеже с 6 по 10 марта. Поэтому спасатели посоветовали воронежцам не выходить на лед водохранилища. Средняя толщина льда на водохранилище составляет 20−25 см, однако при плюсовой температуре лед каждый день напитывается водой и теряет прочность. Выход на лед рек более опасный.