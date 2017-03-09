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10:58 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае будут судить мужчин, хотевших угнать машину ДПС

Два нетрезвых жителя Туруханского района хотели угнать машину ДПС, но им не удалось даже снять её с ручника.

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух 33-летних жителей Туруханского района, в феврале совершивших попытку угона служебного автомобиля ДПС.

Инцидент произошёл вечером 17 февраля. По версии следствия, наряд ДПС Туруханского отдела ГИБДД остановил автомобиль ВАЗ-21213, который ехал с выключенными фарами. Как выяснилось, два пассажира и водитель были в состоянии алкогольного опьянения. Шофёр попытался скрыться, а, пока сотрудники полиции пытались его поймать, два 33-летних пассажира проникли в служебный Уазик ДПС, и совершили попытку угона. Однако, им не удалось снять автомобиль с ручника, и, едва машина начала движение, двигатель заглох.

Уголовное дело направлено в суд Туруханского района.

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