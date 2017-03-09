В Тайшете второклассница ушла из дома из-за нежелания делать домашнее задание

В Тайшете транспортный полицейский обнаружил 9-летнюю местную жительницу, которая была объявлена без вести пропавшей. Как сообщает 9 марта 2017 года пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, в минувшие выходные во внеслужебное время транспортный полицейский ехал на автомобиле по трассе Бирюсинск-Тайшет, где на обочине заметил одетую не по сезону девочку, рядом с которой не было взрослых. Старший сержант полиции доставил ребёнка к инспекторам по делам несовершеннолетних. Было установлено, что ученица второго класса несколько часов назад самовольно ушла из дома, так как не хотела выполнять школьное домашнее задание.

Полицейские вернули школьницу благодарным родителям, которые уже в течение нескольких часов искали свою дочь и успели написать в полицию заявление о её пропаже.