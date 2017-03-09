В Тайшете второклассница ушла из дома из-за нежелания делать домашнее задание
В Тайшете транспортный полицейский нашёл школьницу, которая ушла из дома
В Тайшете транспортный полицейский нашёл школьницу, которая ушла из дома
В Тайшете транспортный полицейский обнаружил 9-летнюю местную жительницу, которая была объявлена без вести пропавшей. Как сообщает 9 марта 2017 года
Полицейские вернули школьницу благодарным родителям, которые уже в течение нескольких часов искали свою дочь и успели написать в полицию заявление о её пропаже.