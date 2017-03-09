По делу об убийстве студента из Чада в Казани подозреваются 9 человек

Двое из задержанных — 22-летний Руслан Архипов и 19-летний Роман Халилов — признались в совершении преступления, заявил старший следователь по расследованию особо важных дел первого отдела СУ СКР Татарии Игорь Золотов, сообщает «Казань24».

По словам Золотова, часть пострадавших опознали задержанных, поэтому подозреваемые и стали давать признательные показания.

По данным следствия, 23 декабря 2016 года Архипов и Халилов напали с телескопической дубинкой на 40-летнего уроженца Кыргызстана у дома на проспекте Ямашева. 21 февраля 2017 года напали на 50-летнего гражданина Афганистана — нанесли несколько ударов по голове металлическим предметом и брызнули в глаза из перцового баллончика. Мужчина обратился за медицинской помощью и к правоохранителям. Также в феврале был совершен поджег автомобиля с киргизскими номерами — видеозапись этой акции подозреваемые выложили в закрытом сообществе в одной из социальных сетей. В прошлом же месяце совершено нападение на выпускника колледжа КНИТУ-КАИ Ранеля Мирсаидова — он получил удар по голове и ножевые ранения, как и студент из Чада, но выжил.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского СУ СКР, Архипов и Халилов задержаны 7 марта. По предварительной версии, злоумышленники заранее продумали нападение на африканского студента. Они поджидали его, заранее вооружившись ножом и молотком. «Подозреваемые вину признали, в ближайшее время следователь обратится в суд с избранием в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в пресс-службе.

По информации управления МВД Татарстана, подозреваемые являются приверженцами неонацистской идеологии. Оба задержанных уже привлекались к уголовное ответственности. Один в 2013 году по ч.1 ст. 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, второй также в 2013 году был признан виновным в возбуждении ненависти либо вражды за размещение на своей странице в соцсети экстремистских материалов (ч.1 ст. 282 УК РФ).

По данным «Бизнес Online», Архипов и Халилов могут быть причастны к погрому на Ново-Татарском кладбище, совершенного в сентябре 2016 года. Было разрушено более 100 надгробий, возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 16 февраля 2017 года вечером в Казани произошло нападения на 24-летнего гражданина Республики Чад Махджуба Тиджаки Хасана, студента Казанского Федерального Университета. На теле погибшего обнаружены множественные ножевые ранения и открытая черепно-мозговая травма.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).