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10:54 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Мотоциклист погиб в ДТП с внедорожником

В Северском районе на автодороге Краснодар — Новороссийск произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла.

По предварительным данным, 47-летний мотоциклист на Honda XRV 750 превысил скоростной режим и не справился с управлением. Мотоцикл вылетел на встречную полосу, где врезался в автомобиль Jeep Grand Cherokee Overland. От удара иномарка изменила траекторию движения и съехала с дороги.

В результате происшествия 53-летняя пассажирка автомобиля получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение. Водитель мотоцикла погиб. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили ГТРК «Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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