Мотоциклист погиб в ДТП с внедорожником

По предварительным данным, 47-летний мотоциклист на Honda XRV 750 превысил скоростной режим и не справился с управлением. Мотоцикл вылетел на встречную полосу, где врезался в автомобиль Jeep Grand Cherokee Overland. От удара иномарка изменила траекторию движения и съехала с дороги.

В результате происшествия 53-летняя пассажирка автомобиля получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение. Водитель мотоцикла погиб. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили ГТРК «Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.