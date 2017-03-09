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11:04 (мск), источник: Volga News

Вынесен приговор по делу о крушении Ту-134, в котором погибли три жителя Самары

Вынесен приговор по делу о крушении самолета Ту-134 под Петрозаводском, при котором погибли три жителя Самары, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, сотрудники аэропорта «Петрозаводск» Владимир Шкарупа и Владимир Пронин признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), а начальник управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Федерального агентства воздушного транспорта Эдуард Войтовский — по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, что 20 июня 2011 г. около 23:45 примерно в одном километре от аэропорта Петрозаводска потерпел крушение самолет Ту-134 авиакомпании «Русэйр» c бортовым номером RA-65691, летевший рейсом «Москва-Петрозаводск». На борту воздушного судна находилось 52 человека, в том числе 43 пассажира и девять членов экипажа. Погибли 47 человек. Среди погибших оказались три жителя Самары — врач Татьяна Кривченко, а также два члена экипажа: второй пилот Сергей Карякин и стюардесса Елена Ерофеева.

Как сообщают в СК РФ, к катастрофе привели действия наземных служб.

«В частности, метеорологическое обеспечение полета воздушного судна было организовано Шкарупой и Прониным с нарушением правил безопасности полета и эксплуатации воздушного транспорта, — сообщают в следствии. — В свою очередь Эдуард Войтовский с нарушением требований нормативных правовых актов выполнял государственные функции по обязательной сертификации АУ РК «Аэропорт «Петрозаводск». В результате его действий при сертификации стали возможными нарушения в работе службы метеорологического обеспечения. Год спустя после выдачи сертификата он должен был направить комиссию для проверки соответствия метеорологического обеспечения необходимым требованиям, однако так и не сделал этого, решив перенести проверку».

В результате метеорологическое обеспечение полетов гражданской авиации на аэродроме «Петрозаводск» осуществлялось с использованием приборов, запрещенных к эксплуатации и без полного комплекта оборудования для наблюдения за видимостью при взлете и посадке.

«Эксперты, проводившие технические судебные экспертизы, пришли к выводу, что у экипажа самолета Ту-134А имелась возможность предотвратить возникновение и неблагоприятное развитие особой ситуации и ее переход в аварийную, благополучно завершив полет, при условии надлежащей подготовки экипажа к полету, путем предоставления ему достоверной оперативной информации о фактических метеорологических данных о погоде в полосе предпосадочного снижения, а также точного выполнения каждым из его членов необходимых действий, определенных соответствующей инструкцией», — уточняют в СК РФ.

Также экспертами установлено, что метеорологические приборы, которые использовались в день катастрофы для определения высоты нижней границы облаков, выдавали информацию с большими погрешностями, и их эксплуатации для нужд гражданской авиации была запрещена.

По данным СК РФ, суд признал Шкарупу, Пронина и Войтовского виновными в инкриминируемых преступлениях, но применил в отношении них акт об амнистии с освобождением от отбывания наказания.

«Несмотря на то что акт об амнистии полностью нивелирует все уголовно-правовые последствия для осужденных, это никак не приуменьшает их вину, которая была доказана следствием и судом. Именно на совести этих людей тяжкие преступления, повлекшие гибель 47 человек, и родственники потерпевших должны это знать», — подчеркнули в СК.

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