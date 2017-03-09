В Нижнем Новгороде при пожаре 8 марта спасли троих мужчин
По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации холодильника.
По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации холодильника.
Пожарные эвакуировали троих мужчин из горящего двухэтажного личного дома на улице Елховская в Советском районе Нижнего Новгорода, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о возгорании поступило вечером 8 марта. Первые пожарные подразделения прибыли на место происшествия спустя семь минут. В это время горела кухня, комнаты дома были сильно задымлены.
На втором этаже огнеборцы обнаружили 44-летнего гостя хозяина дома, который был в нетрезвом состоянии. Кроме того эвакуировали самого хозяина дома и его брата, никто не пострадал.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров. По предварительной информации, причиной происшествия стало нарушение правил безопасности при эксплуатации холодильной камеры.