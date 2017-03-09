В Нижнем Новгороде при пожаре 8 марта спасли троих мужчин

Пожарные эвакуировали троих мужчин из горящего двухэтажного личного дома на улице Елховская в Советском районе Нижнего Новгорода, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании поступило вечером 8 марта. Первые пожарные подразделения прибыли на место происшествия спустя семь минут. В это время горела кухня, комнаты дома были сильно задымлены.

На втором этаже огнеборцы обнаружили 44-летнего гостя хозяина дома, который был в нетрезвом состоянии. Кроме того эвакуировали самого хозяина дома и его брата, никто не пострадал.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. По предварительной информации, причиной происшествия стало нарушение правил безопасности при эксплуатации холодильной камеры.